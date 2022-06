Interland tussen VS en Uruguay eindigt op brilscore, maar één opmerkelijke fase gaat de wereld rond

De pas ingevallen Brenden Aaronson (Salzburg) begon namelijk aan een dribbel, maar plots raakten zijn veters in de knoop met de veters van Manuel Ugarte. Het leverde speciale beelden op:

Zowel de Verenigde Staten als Uruguay bereiden zich via deze interlands voor op het WK voetbal in Qatar. De Verenigde Staten treffen in hun poule Engeland, Iran en het pas geplaatste Wales. Uruguay ontmoet Portugal, Zuid-Korea en Ghana.