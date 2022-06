Deze voetbalclub scout spelers via… Facebook: “Neem contact met ons op en word anders dan anderen”

Vergeet de uitgebreide scoutingsnetwerken die in het hedendaagse voetbal continu gebruikt worden. NK Rudeš, een Kroatische tweedeklasser, heeft zijn eigen scoutingsmechanisme ontwikkeld: via Facebook. “We willen terug bij de tien beste clubs van Kroatië horen.”

Heeft u ambities als profvoetballer? Dan is dit misschien hét moment. Bij de Kroatische tweedeklasser NK Rudeš geloven ze namelijk dat hun scoutingsysteem via Facebook hen opnieuw naar de hoogste klasse zal leiden in Kroatië.

“We zijn volwassen genoeg om van het komende seizoen opnieuw ons seizoen te maken”, klinkt het op de Facebookpagina van de club. “Als je ambitie hebt en actief bent in de Kroatische eerste of tweede klasse of in het buitenland speelt, neem dan gerust contact met ons op en word anders dan anderen.” Bij het bericht kan ook het persoonlijk telefoonnummer van technisch directeur Ilija Badovinac teruggevonden worden. Hou u dus vooral niet in!

NK Rudeš speelde in 2019 voor het laatst op het hoogste niveau in Kroatië, en het valt af te wachten of hun oproep hen effectief weer naar de eerste klasse zal brengen.