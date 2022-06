Britten hopen op Noorse vis om ‘fish and chips’ betaalbaar te houden

Britse verkopers van ‘fish and chips’ wenden zich tot Scandinavië om de prijzen “zo veel mogelijk onder controle” te kunnen houden, nu de kosten stijgen. De nationale federatie van visfrituurders zal woensdag in Noorwegen om hulp vragen.

De sector heeft te kampen met stijgende energiefacturen en hogere prijzen voor bakolie, aardappelen en vis, gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland. De uitbaters halen bijvoorbeeld normaal tot de helft van hun zonnebloemolie uit Rusland en Oekraïne. En zowat 40 procent van de vis op de Britse borden wordt door Russische vissers gevangen.

De federatie van visfrituurders hoopt nu op een oplossing uit Scandinavië. “De meeste scheepseigenaars in Noorwegen onthoofden de vissen en halen de ingewanden eruit, waarna ze naar elders worden gestuurd om verwerkt te worden”, aldus federatievoorzitter Andrew Crook. “Ik hoop dat ik hen kan overtuigen om op enkele schepen visfilets te produceren voor onze industrie. We hebben alles nodig wat we kunnen krijgen om de prijzen zoveel als mogelijk onder controle te houden.”

Volgens de krant Daily Mirror is de prijs per kilo van IJslandse kabeljauw sinds oktober meer dan verdubbeld, van 7,80 pond naar 16 pond, terwijl de aardappelprijs met 30 procent gestegen is. De federatie van visfrituurders roept de overheid ook op om de btw te verlagen. Hij vreest dat zonder maatregelen tot een derde van de ‘fish and chips’-zaken zou kunnen verdwijnen.