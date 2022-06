Wat een redding! Verdediger van Italiaanse cultclub voorkomt met onwaarschijnlijke omhaal cruciale tegentreffer

De Italiaanse traditieclub Palermo werd in 2019 failliet verklaard, waardoor het werd teruggezet naar de Serie D, ofwel de Italiaanse vierde klasse. Maar intussen staat Palermo alweer op één wedstrijd van promotie naar de tweede klasse, mede dankzij een onwaarschijnlijke redding van Marconi op de lijn tegen Padova.

Iets voor het halfuur leek Padova de openingstreffer van Palermo al snel uit te wissen, maar dat was buiten verdediger Ivan Marconi (32) gerekend. Hij leek aanvankelijk kansloos tegen een kopbal van Chirico, maar Marconi kon het leer alsnog op de lijn wegwerken via een fantastische omhaal. Een levensbelangrijke redding, want de wedstrijd eindigde uiteindelijk op 0-1.

Zondag staat de terugwedstrijd op het programma: indien Palermo minstens gelijkspeelt, is de promotie naar de Serie B een feit.