Lionel Messi haalt na vijfklapper icoon Ferenc Puskás in, maar voor zijn vrouw is het eventjes genoeg geweest: “Kom nu maar naar huis”

Lionel Messi blijft van een andere planeet. In de oefeninterland tegen Estland scoorde De Vlo vijf keer, waardoor hij nu in totaal al 86 keer wist te scoren voor zijn land. Daarmee wipt hij over Ferenc Puskás naar de vierde plaats in de ranking van spelers die het meest wisten te scoren voor hun land: Messi moet enkel Dahari (Maleisië, 89 goals), Ali Daei (Iran, 109 goals) en Cristiano Ronaldi (Portugal, 117 goals) voor zich dulden.

Het podium komt dus in zicht voor Messi, die nu wel eventjes vakantie heeft verdiend. “We konden dit seizoen niet op een betere manier eindigen na die zege in de Finalissima en nu de zege tegen Estland. We hebben weer een grote stap gezet in de voorbereiding op het WK. We nemen nu een paar dagen rust, en we zien jullie snel”, plaatste Messi op Instagram. Ook zijn vrouw Antonela Roccuzzo zal er niet om malen dat de kleine Argentijn van PSG nu even vakantie heeft. “Prima, kom nu maar naar huis. We missen je”, reageerde ze op de post van Messi.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De volledige top vijf internationale topschutters:

1. Cristiano Ronaldo (Portugal): 117 doelpunten in 188 wedstrijden

2. Ali Daei (Iran): 109 doelpunten in 148 wedstrijden

3. Mokhtar Dahari (Maleisië): 89 goals in 142 wedstrijden

4.Lionel Messi (Argentinië): 86 goals in 162 wedstrijden

5. Ferenc Puskás (Hongarije/Spanje): 84 goals in 89 wedstrijden