In Spanje draait de geruchtenmolen op volle toeren: “Romelu Lukaku aangeboden bij Real”

Romelu Lukaku had zijn terugkeer naar The Blues anders voorgesteld: in de Premier League schoot de 29-jarige spits amper 8 keer raak, en in de Champions League moest onze landgenoot meermaals tevreden zijn met een rol als invaller. Daardoor lijkt een vertrek niet uitgesloten, en de Belgische topschutter aller tijden werd intussen al meermaals gelinkt aan een terugkeer naar Inter, waar hij in 2021 kampioen speelde. Maar volgens de Spaanse sportkrant Marca werd Lukaku intussen ook elders aangeboden.