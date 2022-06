Dodentol na instorting van gebouw in Iran stijgt tot 41

De dodentol na de instorting van een gebouw in het zuidwesten van Iran is na meer dan twee weken opgelopen tot 41. Dat hebben de lokale autoriteiten maandag bekendgemaakt.

Op 23 mei stortte het winkelcentrum in aanbouw in Abadan in. De ramp is een van de dodelijkste de afgelopen jaren in Iran. De voorbije dagen waren er in verschillende steden nachtelijke manifestaties om de slachtoffers te betreuren en om de vervolging van de verantwoordelijken te eisen.

De regionale justitie zei dertien mensen te hebben opgepakt, onder wie de burgemeester van Abadan en twee gewezen burgemeesters. Zij worden ervan beschuldigd “verantwoordelijk” te zijn voor het drama.