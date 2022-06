Bijna half miljoen overnachtingen aan zee tijdens pinksterweekend

De kust is gematigd tevreden over het afgelopen verlengde weekend van Pinksteren. Ondanks het wisselvallige weer, kreeg de kust toch heel wat volk over de vloer. Het aantal overnachtingen ligt acht procent hoger dan tijdens het pinksterweekend vorig jaar.

De hotels aan de kust noteerden een gemiddelde bezetting van 75 à 80 procent, zo’n 10 procent minder dan in het verlengde weekend van Hemelvaart. “Daar zit het mindere weer voor veel tussen. Al is de situatie verschillend per badplaats: sommige hotels noteren een degelijke bezetting, andere hebben een eerder beperkte bezetting”, aldus Liesbet Billiet regiomanager kust bij Westtoer. “De toeristische sector kijkt nu uit naar de komende weekends en de zomermaanden om opnieuw vele binnen- en buitenlandse toeristen gastvrij te verwelkomen”.

Bijna 3 op de 10 Belgische overnachtingen dit pinksterweekend werden geboekt door Walen of Brusselaars, een cijfer dat gelijk loopt met het hemelvaartweekend eind mei. In de paasvakantie van dit jaar was zelfs bijna 40 procent van alle Belgische overnachtingen afkomstig uit Wallonië of Brussel. Ook komen tijdens het pinksterweekend traditioneel een pak tweede verblijvers naar zee.