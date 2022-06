“Vijandige daad”: Russische minister van Buitenlandse Zaken kan niet naar Servië reizen

Lavrov was van plan naar Servië te reizen om met de autoriteiten daar te spreken over energieleveringen. Maar buurlanden Bulgarije, Noord-Macedonië en Montenegro zouden geen toelating hebben gegeven aan het Russische regeringsvliegtuig om over hun grondgebied te vliegen.

Lavrov noemde de sluiting van het luchtruim in een reactie een “vijandige daad”. Volgens de minister is dit nog nooit eerder vertoond en onvoorstelbaar. Hij heeft zijn Servische collega Nikola Selakovic uitgenodigd om dan maar naar Moskou te komen. “Hopelijk komen er niet weer obstakels”, aldus de Russische minister.

Servië is een van de weinige Europese landen dat zich niet tegen de Russische invasie van Oekraïne heeft uitgesproken. Het land kiest geen kant in de oorlog.

Andere landen hebben sancties uitgevaardigd tegen Lavrov wegens de Russische inval in Oekraïne. Het Europese luchtruim is bovendien sowieso gesloten voor Russische vliegtuigen.