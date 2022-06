Bulgaarse bondscoach Yasen Petrov neemt ontslag na pijnlijke nederlaag in Nations League

Yasen Petrov heeft zondagavond na de pijnlijke 2-5 nederlaag tegen Georgië, op de tweede speeldag van de groepsfase van de Nations League (divisie C), ontslag genomen als bondscoach van Bulgarije.

“Ik neem alle verantwoordelijkheid”, zei Petrov na de wedstrijd voor de camera’s. “Ik heb geen recht meer om aan te blijven. Onze wegen scheiden hier.”

De 53-jarige Petrov was sinds januari vorig jaar bondscoach van Bulgarije. Hij zal voor de komende twee interlands - donderdag bij Gibraltar en zondag in Georgië - tijdelijk vervangen worden door Georgy Ivanov, de technisch directeur van de Bulgaarse bond. Nadien gaat de federatie op zoek naar een definitieve opvolger.

Bulgarije telt na twee speeldagen in groep 4 van de C-divisie van de Nations League slechts één punt. Voor de pandoering tegen Georgië werd vorige donderdag 1-1 gelijkgespeeld tegen Noord-Macedonië.

In de Bulgaarse selectie zitten met Edisson Jordanov (Westerlo) en Kristyan Malinov (OH Leuven) twee spelers van Jupiler Pro League-teams. Beide spelers stonden zondag aan de aftrap. Filip Krastev, die door 1B-club Lommel wordt verhuurd aan Levski Sofia, viel in.