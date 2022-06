Silas Gnaka verlaat Eupen voor Duitse tweedeklasser Maagdenburg

De linksachter kwam in januari 2017 toe in de Oostkantons als een talentvolle speler van de Senegalese tak van opleidingscentrum Aspire. Bij Eupen speelde hij sindsdien 83 officiële duels. In het voorbije seizoen kwam hij in 22 wedstrijden in actie voor de Panda’s. Zijn contract liep af. Hij maakt zo transfervrij de overstap naar Maagdenburg.

Maagdenburg werd het voorbije seizoen kampioen in de Duitse derde klasse. De club nam in januari Tatsuya Ito voor anderhalf jaar over op huurbasis van STVV.