Oekraïne in tranen na mislopen van WK-ticket: “We willen ons verontschuldigen”

Geen WK voor Oekraïne. Roman Yaremchuk en co. verloren zondagavond (1-0) hun barragewedstrijd tegen het Wales van Gareth Bale. Na de wedstrijd vloeiden de tranen volop. “Maar als we ons volk met ons hebben kunnen laten meeleven, is onze missie geslaagd.”

Voor het eerst sinds 1958 heeft Wales zich gekwalificeerd voor het WK. Normaal zouden de kranten vandaag dan ook vol staan met verhalen over de voetbaldwerg die naar Qatar mag. Alleen heette de tegenstander zondagavond Oekraïne, het land dat na de inval door Rusland al maanden in oorlog verkeert.

De omstandigheden waarin de Oekraïners zich op de barragewedstrijden moeten voorbereiden, waren dan ook schrijnend. Een pak internationals hadden door de stopzetting van de Oekraïense competitie al maanden geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Middenvelder Taras Stepanenko hield weken geleden zelf nog de wacht aan een uitkijkpunt in hoofdstad Kiev, gewapend met een basebalknuppel. “Veel van onze jongens staan ook in contact met soldaten”, vertelde bondscoach Oleksandr Petrakov vorige week nog. Voor de wedstrijd tegen Wales werd een vlag die ze van soldaten aan het front hadden gekregen opgehangen in de kleedkamer.

Eurosong

Ongeveer de hele voetbalwereld gunde Oekraïne zijn WK-ticket dan ook. Nadat het zich dankzij een zege tegen Schotland (1-3) geplaatst had voor de play-offwedstrijd tegen Wales, gaf het gerenommeerde Franse L’Equipe Oekraïne zelfs een plaatsje op zijn voorpagina. Incroyable Ukraine, blokletterde de krant. Ongelofelijk Oekraïne. Op de persconferentie na de wedstrijd tegen barstte sterspeler Oleksandr Zinchenko in tranen uit. “We hebben een droom. We willen naar het WK gaan om het Oekraïense volk een goed gevoel te geven. Dat verdienen ze meer dan ooit op dit moment.”

© ISOPIX

Eén land wenste niet mee te schrijven aan het Oekraïense sprookje: Wales. “Dit is verschrikkelijk voor hen”, sprak bondsvoorzitter Noel Mooney voor de barragematch. “Ik begrijp dat de wereld dit bekijkt alsof het Eurosong is, iedereen wil dat Oekraïne zo veel mogelijk aandacht krijgt. Dat willen we allemaal. Maar dit is ons moment om eindelijk nog eens de eindronde van een WK te halen.”

Record als troostprijs

Tijdens de wedstrijd zette vooral doelman Wayne Hennessey de woorden van zijn bondsvoorzitter kracht bij. De keeper van Burnley hield Oekraïne haast eigenhandig van een WK-ticket. Liefst negen schoten trapten Roman Yaremchuk en co. zondagavond tussen de palen. Geen land deed dat in de Europese WK-kwalificatiecampagne zo vaak zonder een goal te maken. Een record als magere troostprijs. In Wales dachten ze ondertussen al na over een standbeeld voor Hennessey. Bij Zinchenko vloeiden de tranen opnieuw. Bij Andriy Yarmolenko evenzeer. Hij kopte een vrije trap van Gareth Bale in eigen doel. Balen.

“Ik denk niet dat we vandaag verdienden te verliezen”, sprak Zinchenko na de match. “Ik wens Wales het beste toe op het WK. Ik heb begrepen dat het al lang geleden is dat ze er nog eens bij waren. Het voetbal draait om emoties en als we onze fans hebben kunnen laten meeleven, is onze missie hier geslaagd. Spijtig genoeg behaalden we niet het verhoopte resultaat en daar willen we ons voor verontschuldigen.”

© ISOPIX

Na de match werden de bezoekers getroost met een staande ovatie van het Welshe publiek. De spelers van Wales gingen op hun beurt applaudisseren voor de Oekraïense fans – de Welshe voetbalbond had ook honderd oorlogsvluchtelingen een gratis ticket gegeven. ‘”Ik kan jullie land niet genoeg bedanken voor wat het voor ons heeft gedaan”, sprak bondscoach Petrakov na de match. “En ik wens jullie alle succes op het wereldkampioenschap.” Oekraïne zal ondertussen ook zonder WK-ticket nog wel even de chouchou van de internationale voetbalwereld blijven.