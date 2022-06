Beloften-bondscoach Jacky Mathijssen doet oproep: “De clubs kunnen tonen dat ze van goeie wil zijn”

Mathijssen heeft nog een jaar om zijn Jonge Duivels voor te bereiden op het EK, dat tussen 9 juni en 2 juli 2023 wordt gespeeld. Ondertussen maakt de bondscoach ook al werk van de verdere toekomst, zo liet hij horen na de wedstrijd van zondag tegen Schotland. “Ik zou in november graag iets willen doen voor onze vergeten lichting”, zei hij.

“Doordat we richting het EK een jaar extra met deze generatie beloften zullen bezig zijn, wordt het voor de jongens van de U19 moeilijk om bij deze groep te komen. Zij dreigen zo een jaar zonder internationaal voetbal te zitten. Daarom zou ik in november, tijdens het WK in Qatar, een stage voor die jongens willen organiseren. Daar kan ik ze dan voorbereiden op de kwalificatiecampagne voor het volgende Europees kampioenschap, die pas na het EK begint. Omdat er in november geen officieel FIFA-window is, ben ik zelf machteloos om iets te organiseren. Daarom heb ik de hulp nodig van de clubs en de Pro League. We maken progressie in onze samenwerking met de clubs. In november kunnen ze nog eens bewijze dat ze van goeie wil zijn.”

De U19 konden zich in maart zelf niet kwalificeren voor het EK. De ploeg van Wesley Sonck eindigde in zijn poule tweede na Italië. Met onder meer Romeo Lavia, Luca Oyen en Johan Bakayoko mochten zondag al een aantal jongens hun debuut maken bij de beloften van Jacky Mathijssen.

“We staan op 360 minuten van de Olympische Spelen”

Die lanceerde na de wedstrijd tegen Schotland overigens nog een tweede oproep. “We staan op 360 minuten van de Olympische Spelen. Als we volgend jaar op het EK twee van onze groepswedstrijden én de kwartfinale winnen, dan hebben we een ticket voor Parijs 2024. Ik hoop dat er binnen het Olympisch Comité mensen zijn die ons willen steunen, zoals ze dat zo goed doen voor individuele atleten en andere ploegsporten. Dan kunnen we een prachtige voorbereidende stage organiseren in maart en misschien ook nog eentje in de aanloop naar het EK. Daarvoor reken ik op hun hulp.”