Kapitein Ryan Sanusi blijft Beerschot trouw in 1B

Sanusi poseerde trots op de clubwebsite na de ondertekening van zijn nieuwe contract. “Beerschot is mijn club en ik voel mij hier goed”, vertelde hij. “Elke keer als ik op de training aankom, voelt het als thuiskomen. Dat gevoel is voor mij van goudwaarde. Ik had een aantal andere opties in 1A, maar nadat ik alles rustig had bekeken, was Beerschot voor mij de beste keuze.”

“Ik kom natuurlijk zelf uit Antwerpen, ik heb heel de jeugdwerking doorlopen. Spelen voor het eerste elftal was een jongensdroom die is uitgekomen”, gaat Sanusi verder. “Nu kan ik nog een vervolg breien aan dat verhaal. Het voelde ook niet juist om te vertrekken na vorig seizoen. De degradatie kwam ook bij mij hard aan. Nu is het aan ons om samen met de nieuwe coach aan iets nieuw te beginnen bouwen. Persoonlijk wil ik zo snel mogelijk opnieuw promoveren, daar wil ik volgend seizoen ook vol voor gaan. Deze club hoort gewoon thuis in 1A.”

© Isosport

De dertigjarige Sanusi zag een groot deel van het voorbije seizoen in rook opgaan door een knieblessure. Hij keerde terug in het elftal in januari, maar toen stond Beerschot al stijf onderaan. De kapitein kwam toch nog tot dertien wedstrijden. Sinds zijn komst naar het Kiel in de zomer van 2019 zit hij aan 63 officiële duels.

Voordien was Sanusi, die zijn jeugdopleiding ook kreeg bij Beerschot, actief in Nederland bij Willem II, TOP Oss en Sparta en in Frankrijk bij Grenoble.