Veroordeeld voor gruwelmoord, gehuwd met seriedoder en nu kandidaat voor parlement: de opmerkelijkste politicus van Frankrijk

Zetelt er binnenkort een moordenaar in de Franse Assemblée? Dat zou zomaar eens kunnen, want in de Vaucluse is een man kandidaat die 24 jaar in de cel zat voor een gruwelmoord. Zijn eerste daad mocht hij verkozen worden? “Een wetsvoorstel indienen dat mensen met een strafblad verbiedt om op te komen bij de verkiezingen. En de politieke partijen afschaffen.”