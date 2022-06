Musk beschuldigt Twitter ervan informatie bewust achter te houden

Elon Musk beweert dat Twitter de overnameovereenkomst schendt door hem geen informatie te verstrekken over spam en nepaccounts. De Tesla-topman gelooft dat Twitter hem “actief weerstand biedt” op het vlak van zijn informatierecht. Dat blijkt maandag uit een vrijgegeven document.

Vorige maand zei Musk dat hij niet zou doorgaan met zijn 44 miljard kostende overname van Twitter, tenzij het netwerk kan bewijzen dat bots minder dan 5 procent van zijn gebruikers uitmaakt. CEO Parag Agrawel zei al dat het aantal nepaccounts minder dan 5 procent bedraagt.

Maar in een maandag verspreid document blijkt dat Musk het niet eens is met de beoordeling van Twitter. Volgens de miljardair geeft Twitter enkel oppervlakkige informatie over de methodologie van die conclusies. “Musk heeft duidelijk gemaakt dat hij niet gelooft dat de lakse testmethodes van het bedrijf adequaat zijn, dus moet hij zijn eigen analyse uitvoeren. De gegevens die hij heeft opgevraagd, zijn nodig om dat te doen”, aldus het document.

Musk behoudt volgens het document het recht om het overnameproject af te blazen. Als reactie daalde de Twitter-aandelen voorbeurs met 6,3 procent in New York.