Geblesseerde Romelu Lukaku geraakt niet tijdig fit voor wedstrijd tegen Polen, maar blijft hopen op resterende duels

Romelu Lukaku zal zoals verwacht niet aantreden in de komende Nations League-wedstrijd tegen Polen. De aanvaller geraakte in de wedstrijd tegen Nederland geblesseerd en raakt niet tijdig fit voor het treffen met Polen. Een medische behandeling is opgestart, maar Lukaku verlaat de Rode Duivels niet. Er rest dus nog hoop voor de twee andere wedstrijden.

Lukaku moest vorige week in de wedstrijd tegen Nederland de strijd al in de eerste helft staken nadat hij zijn enkel verzwikt had. Na afloopt vreesde Roberto Martinez voor een (langere) onbeschikbaarheid van de spits. “Als Lukaku zelf om zijn vervanging vraagt en het veld afkomt, is het ernstig. Ik denk dat het moeilijk wordt om hem weer fit te krijgen.”

Dat blijkt dus, want Lukaku moet de wedstrijd tegen Polen van woensdag aan zich laten voorbij gaan. Over de twee resterende wedstrijden is er nog geen duidelijkheid.

De Rode Duivels nemen het woensdag thuis op tegen Polen, waarna hen nog een tweeluik op verplaatsing wacht. Zaterdag treffen ze Wales, volgende week dinsdag wacht een tweede confrontatie tegen Polen.