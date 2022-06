Erembodegem

Chris Vande Wiele (44) heeft in de nacht van zaterdag op zondag de schrik van zijn leven beleefd. Zijn 22-jarige buurman stak hem verschillende keren met een schroevendraaier. Daarbij raakte de man uit de Vredestraat in Erembodegem gewond aan zijn hoofd, hals en schouder. “Hij is hier zeven jaar geleden met zijn moeder komen wonen. In het begin viel alles nog wel mee...”