LIVE RODE DUIVELS. Tijd om te trainen, Senne Lammens is opvallende aanwezige

"Het is niet makkelijk om 1-4 te verliezen, en vooral niet op die de manier. Ik had het gevoel dat het bij ons ontbrak aan intsensiteit en agressiviteit. Als we ons de nummer één willen noemen, mogen we dit soort wedstrijden niet spelen. Het was stil in de kleedkamer na de wedstrijd. We hebben er nog niet over gepraat, zo kon iedereen op zijn eigen manier terugkijken naar de wedstrijd."