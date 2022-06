Xavier Mercier afwezig bij medische testen OHL, transfer naar Ferencvaros hangt in de lucht

De gesprekken tussen Ferencvaros, de Hongaarse kampioen, en Mercier, dateren al van vorige week. Toen viel echter te horen dat een akkoord nog behoorlijk veraf was. Dat is nu anders. Een deal hangt in de lucht en Mercier neemt daarom niet deel aan de medische testen vandaag in het UZ Leuven.

De Franse OHL-kapitein zegt al langer dat hij droomt van Europees voetbal, en Ferencvaros speelt voorrondes van de Champions League. Mercier lijkt zijn droom op zijn 32ste in Hongarije alsnog te gaan waarmaken. OHL is zijn sterkhouder zo goed als kwijt.