Simon Mignolet en Timothy Castagne blikken terug op pijnlijke nederlaag tegen Nederland: “Het was stil in de kleedkamer”

Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Nederland zijn de Rode Duivels maandag weer samen gekomen in Tubeke. Daar blikten Simon Mignolet en Timothy Castagne terug op vrijdag en keken ze vooruit naar woensdag, wanneer de Rode Duivels het in een tweede Nations League-wedstrijd opnemen tegen Polen.

“We hebben nog niet echt samengezeten met de groep. We hebben even de tijd genomen om individueel tot rust te komen”, stak Simon Mignolet van wal. De doelman vindt niet dat de nederlaag tegen Nederland te wijten is aan een gebrek aan inzet. “Dat wordt vaak gezegd, zeker als je verliest, maar ik vind dat een flauwe en gemakkelijke uitleg. Ik weet wat er voor de wedstrijd is gezegd, maar vanaf de match begint kan je dat uit het venster gooien en ben je bezig met je wedstrijd. Je verliest van Nederland niet als individu maar als ploeg. Daar moeten we als groep lessen uithalen”.

De doelman van Club Brugge werd ook gevraagd naar de kritiek op Roberto Martinez, die tactisch niet flexibel genoeg zou zijn. “We discussiëren als groep niet over het systeem, dat is de keuze van de coach. Wij kijken naar hoe we het beste kunnen halen uit het systeem.”

“We moeten onze lessen trekken uit de nederlaag en het is aan ons om te antwoorden, maar we mogen niet naar de tegenstander kijken. Kroatië (een tegenstander van de Rode Duivels op het WK, red.) heeft ook verloren maar daar mogen we niet naar kijken”, sloot Mignolet af.

© BELGA

Castagne: “We hebben er een paar dagen niet over gepraat”

Ook Timothy Castagne mocht zijn zegje doen na de blamage tegen Nederland. “Het is niet makkelijk om 1-4 te verliezen, vooral de manier waarop. Ik had het gevoel dat er bij ons geen intensiteit en agressiviteit aanwezig waren. Als we ons de nummer één willen noemen, mogen we zo niet voor de dag komen. Het was stil in de kleedkamer na de wedstrijd. We hebben er een paar dagen niet over gepraat, zo kon iedereen op zijn eigen manier terugkijken naar de match.”

Castagne had het ook over het verlies Romelu Lukaku, die er door een blessure niet bij is tegen Polen. “Trossard en Michy (Batshuayi, red.) zijn volgens mij goed ingevallen vrijdag. Met de kwaliteiten die we hebben, kunnen we het verdwijnen van Lukaku dus opvangen, maar het blijft een groot verlies.”

“We verwachtten met zijn allen heel veel van de Gouden Generatie, maar dat brengt veel druk met zich mee. We hebben nog steeds de ploeg om iets te winnen, en we moeten de wedstrijd van vorige vrijdag gebruiken voor een soort heropleving.”