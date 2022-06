Betekenen de coronafeestjes in de ambtswoning van de Britse eerste minister dan toch het einde van Boris Johnson? Daarover moeten de conservatieve parlementsleden maandagavond stemmen. Johnson heeft 180 stemmen vóór nodig om de vertrouwensstemming te winnen. Maar de vraag is of hij die zal halen na alle schandalen van de afgelopen twee jaar.