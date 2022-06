Moet blok rond Macron bibberen? Eerste ronde Franse parlementsverkiezingen wordt nek-aan-nekrace

De eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen op 12 juni belooft spannend te worden.

Volgens de recentste peilingen wordt het een nek-aan-nekrace tussen het blok rond huidig president Emmanuel Macron en het linkse front rond Jean-Luc Mélenchon. Ensemble, de samenwerking van Macrons partij Renaissance (ex-LREM) met Modem, Agir en Horizon, zou 26,4 procent van de stemmen halen, tegenover 25,6 procent voor Nupes, de linkse alliantie rond La France Insoumise (LFI) van Mélenchon, de groenen van EELV, de sociaaldemocraten van de PS en de communisten van de PCF. Het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen strandt volgens de opiniepeilers op de derde plaats met 21,1 procent van de stemmen.

Toch zeggen die krachtsverhoudingen weinig over de samenstelling van de nieuwe volksvertegenwoordiging, want het Franse kiessysteem is er eentje van alles of niets. Er zijn 577 zitjes in de Assemblée – één per kiesdistrict – en de zetel gaat naar de kandidaat die het haalt in de tweede ronde op 19 juni in zijn eigen kiesdistrict.

Kersvers eerste minister Elisabeth Borne moet de stembusslag in Calvados (Normandië) winnen als ze haar post wil behouden. — © AFP

Als het front rond Mélenchon een meerderheid haalt, dan stevent Frankrijk af op een nieuwe ‘cohabitation’ (zoals tussen 1986 en 1988 onder de linkse president Mitterrand en de rechtse premier Chirac). Dan moet Macron samenwerken met een premier die oppositie tegen hem voerde, een rol die Mélenchon alvast claimt.

Of het zover komt, valt af te wachten: volgens de prognoses zou Mélenchons Nupes 164 zetels halen. Weliswaar honderd meer dan de huidige optelsom van de deelnemende partijen, maar te weinig voor de absolute meerderheid van 289 zetels. De Macron-gezinde partijen zouden uitkomen op 310, een verlies van 37 zetels. Extreemrechts zou met 38 volksvertegenwoordigers voor het eerst een eigen fractie kunnen vormen. Het centrumrechtse Les Républicains is dan weer de grote verliezer: het zou zijn zetelaantal zien afkalven van 119 naar 52.

Voor flink wat leden van de huidige regering – bij wie ook kersvers eerste minister Elisabeth Borne, aangesteld na Macrons herverkiezing – staat er veel op het spel. Als zij het niet halen in hun kieskring moeten ze ontslag nemen uit de regering, zo liet de president eerder weten.(krs)