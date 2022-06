“De spoedarts zei: haal jullie kinderen daar meteen weg”: overleden baby blijkt niet enige slachtoffer van mishandeling in ’t Sloeberhuisje

Wondelgem/Mariakerke

Het meisje van zes maanden oud dat in februari na een incident in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje overleed aan een hersentrauma, was niet het enige slachtoffertje van de crèche in Mariakerke. Voor het eerst getuigt een ouderpaar over wat hun negen maanden oude baby drie jaar voordien overkwam. “Telkens er iets scheelt aan haar, sluipt die gedachte in je hoofd: Zou ze er toch iets aan overgehouden hebben?”