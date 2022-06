Agent komt tussenbeide bij vechtpartij op festival Zwalm Schlagert en raakt zwaargewond

MUNKZWALM

Een agent van de politiezone Brakel raakte zondagavond zwaargewond nadat hij tussenbeide kwam bij een vechtpartij tijdens het festival Zwalm Schlagert op de festivalweide aan de Sportlaan in Munkzwalm.

De feiten speelden zich af rond 22 uur. Toen een vechtpartij tussen twee bezoekers ontaardde, waren het veiligheidspersoneel en de politie zeer snel ter plaatse. Toch liep het incident uit de hand. De agent werd zwaar geraakt aan de knie, met naar verluidt een breuk tot gevolg. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Burgemeester Bruno Tuybens (voorZwalm) was aanwezig in de tent toen het incident zich afspeelde en betreurt de feiten. “De talrijke vrijwilligers en organisatoren verdienen dit niet en het is jammer dat het is gebeurd”, laat hij weten in een reactie.

Het festival verliep voorts rustig, zonder andere incidenten.

(Pieter De Valkenaere)