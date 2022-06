Na recente wateroverlast: “Verzekeringspremies moeten dringend herbekeken worden”

Onder meer in het Vlaams-Brabantse Landen stonden zaterdag hele wijken blank na de overvloedige regenval. — © BELGA

Overal in Vlaanderen ontstonden het voorbije weekend wateroverlast en modderstromen. Terwijl getroffenen nu hun huizen proberen op te ruimen, vragen verzekeraars dringend een plan om premies in de toekomst betaalbaar te houden.

“Dit hebben we nog nooit gezien”, klinkt het in het Vlaams-Brabantse Landen. Inwoners ruimen er het puin nadat het hevige onweer afgelopen weekend de straten blank maakte en huizen onder water liet lopen. Ook in buurgemeentes Zoutleeuw en Gingelom wordt de schade na de hevige regenval opgemeten.

LEES OOK. Modderstromen en wateroverlast in Gingelom en Landen: hoe uitzonderlijk was dit onweer? En zullen we dat deze zomer nog meemaken? (+)

Door de vele schade willen verzekeraars dat een hervorming van het verzekeringssysteem op tafel wordt gelegd. Zeker nu wateroverlast door klimaatverandering alleen maar zal toenemen en schadevergoedingen onder meer door duurder bouwmateriaal steeds hoger worden. “Overstromingen zijn natuurlijk part of the job”, zegt Hein Lannoy, topman van Assuralia, de koepel van verzekeraars. “Maar vorig jaar hebben we als sector voor het eerst het financiële plafond, berekend op basis van de premiebijdragen, overschreden en dus meer gedaan dan onze wettelijke verplichting.”

Assuralia zit al langer samen met de federale en regionale overheden om een duidelijk wetgevend kader uit te werken dat verzekeringspremies voor iedereen betaalbaar houdt. “Herverzekeraars – bij wie onze maatschappijen de financiële gevolgen van de risico’s die ze dekken, zélf verzekeren – hebben meer en meer vragen bij de huidige wetgeving.”

“Deze overstromingen moeten alle betrokkenen – de overheid, de sector én de verzekeringsnemers – doen beseffen dat er dringend iets moet worden gedaan, willen we voorkomen dat premies te duur worden”, besluit de Assuralia-topman. (krs)