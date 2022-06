Koning Filip en koningin Mathilde ontvingen Félix en Denise Thsisekedi in september 2019 al eens in Brussel. Straks is het andersom. — © BELGA

Wat kunnen we verwachten van het koninklijke bezoek aan Congo? Wordt het een beleefde zesdaagse handjes schudden, of wordt het veel historischer dan dat? Een rondreis in vijf vragen, aan de hand van twee Belgische Congokenners. “Ik zou het straf vinden mocht Filip níéts zeggen over Lumumba.”