Weer uppercut voor Groen: De Wever probeert Vivaldi uit elkaar te spelen over verlenging kerncentrales

N-VA-voorzitter Bart De Wever trekt nog eens alle registers open in het dossier van de verlenging van de laatste twee kerncentrales. Hij verwijt Groen-minister Tinne Van der Straeten “sabotage”. Enkel als de staat zich inkoopt in de centrales en hen voor twintig jaar verlengt, komt het nog goed volgens De Wever. Zaken die niet in het akkoord zitten, maar waar liberalen en christendemocraten wel iets voor voelen.