Belgische actrice dient in ons land klacht in tegen Franse regisseur Luc Besson wegens verkrachting

De Belgisch-Nederlandse actrice Sand Van Roy (34) dient in ons land klacht in tegen de bekende Franse regisseur Luc Besson (63) wegens verkrachting. Dat melden VTM en HLN.be maandagavond.

Van Roy had in 2018 al een klacht tegen Besson ingediend in Frankrijk, maar daar werd de zaak geseponeerd. De actrice zegt dat ze met een klacht in ons land meer kans hoopt te maken op een eerlijk onderzoek naar de zaak.

Haar advocaat Joris Van Cauter doet het Franse onderzoek af als een “schijnonderzoek”. “Een daadwerkelijk onderzoek is er niet geweest in Frankrijk”, zegt hij aan VTM Nieuws. “Ik kan me niet voorstellen dat men in België naast die bewijzen zou kijken.”

Thierry Marembert, de advocaat van Besson, noemt de klacht een “afleidingsmanoeuvre”, bedoeld om de aandacht weg te leiden van de Franse zaak die geseponeerd werd.