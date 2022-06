Steekpartij Karperstraat: vier arrestaties, één gewonde naar spoed

De vechtpartij gebeurde in de Karperstraat in de buurt van de Visserij maandag omstreeks 17.30 uur. “Waarover de ruzie ging en wie de betrokkenen waren, moet nog uitgemaakt worden door de verhoren” , zegt Liesbet De Pauw van de Gentse politie. “Een van hen zou een mes hebben getrokken en één van de vier belandde ook in het ziekenhuis, al is nog niet duidelijk of hij door het mes werd gewond. In ieder geval verkeert hij niet in levensgevaar.”

De vechtjassen werden later alle vier gearresteerd, ook de gewonde man.