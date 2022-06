Minister van de Dominicaanse Republiek doodgeschoten tijdens vergadering

De minister van Milieu van de Dominicaanse Republiek, Orlando Jorge Mera, is maandag doodgeschoten in het gebouw van zijn ministerie. Dat vertellen verschillende bronnen binnen de instelling aan persbureau AFP.

Een schutter brak in tijdens de wekelijkse vergadering van de minister met zijn onderministers en opende het vuur, volgens drie bronnen die anoniem willen blijven. “We zijn ontzet door wat er gebeurd is”, aldus het ministerie op Twitter, zonder verdere details te geven.

Na de schietpartij drongen politieagenten het gebouw binnen, waar de vermoedelijke schutter zich schuilhield. Het is nog onduidelijk wat er met hem gebeurd is of wat zijn motief was.