Mag je straks niets meer zeggen? “Nee, er komen integendeel veel woorden bij”

Nee, het n-woord is in geen enkele context nog oké. Gehandicapte ligt gevoelig, bejaarde is verbrand en de federale overheid schrapt mijnheer en mevrouw als aanhef in het kader van genderinclusief schrijven. Straks mag je niks meer zeggen!, zal een enkeling aanvoeren. Integendeel, onze taal wordt rijker, schrijft taalkundige Vivien Waszink, medewerkster van het Instituut voor de Nederlandse Taal, in haar boek Dat mag je óók (al niet meer) zeggen. Wij leggen haar een rist hete taaldilemma’s voor.