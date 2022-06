Gamen wakkert alleen maar geweld aan en is totaal niet leerrijk? Al zeker 16.000 Belgische leerlingen die in hun klas een Nobelprijsversie van het populaire computerspel Minecraft spelen, zijn het daar niet mee eens. “Door dit spel te spelen, kan ik praten over wat het pesten met me doet en helpen andere kinderen me beter.”