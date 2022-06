Onrust bij Polen: Milik hoogst onzeker, irritatie over Lewandowski

De berichtgeving over de geblesseerden was in Polen echter geen voorpaginanieuws. Daar ging het de afgelopen dagen alleen maar over een nieuwe aflevering in de soap rond sterspeler Robert Lewandowski (33). De topschutter wil Bayern inruilen voor FC Barcelona en heeft dat ook publiekelijk verklaard, maar dat is niet naar de zin van de Duitsers. “We hebben altijd gezegd dat Robert een contract heeft tot 30 juni 2023 bij FC Bayern. En een contract is een contract”, was voorzitter Herbert Hainer stellig. “Waardering is geen eenrichtingsverkeer. We zijn gelukkig in een positie dat we geen financiële problemen hebben. We willen de beste spelers hebben en Robert is een van de beste. Daarom ga ik er vast van uit dat hij komend seizoen weer voor ons speelt.”