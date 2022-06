Everzwijnen duiken steeds vaker op in woonwijken in Limburg, en dan voornamelijk in Genk. Omdat het veel te gevaarlijk is om de evers tussen de huizen met vuurwapens te verjagen en omdat dat wettelijk ook niet mogelijk is, zoekt Natuur en Bos naar alternatieven. Eén van de pistes die op tafel ligt, is jagen met pijl en boog. “Wij zijn zeker bereid”, klinkt het bij de Vlaamse Boogjacht Vereniging.