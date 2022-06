Reeemco! Re-e-emco! Lokeren scoort als je Remco roept! Midden jaren negentig toch, toen de langharige Remco Torken er in de spits stond. Intussen is de Nederlander vijftig, heeft hij een kaal koppie en fileert hij vis. Daar ziet hij geen graten in. “Ik was ook geen Kluivert, die na z’n carrière nooit meer hoefde te werken.”