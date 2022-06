Lukaku out voor Polen en hoogst onzeker voor resterende duels: Roberto Martinez speurt naar vervanger

De enkelverzwikking is best ernstig. Romelu Lukaku (29) is out voor de interland van morgen tegen Polen en de kans lijkt klein dat de spits daarna inzetbaar is voor de laatste twee Nations League-duels met de nationale ploeg. De bondscoach zoekt alternatieven. Voorlopig blijft Big Rom nog even onder toezicht van de medische staf van de Duivels.

De Rode Duivels mochten na de pandoering tegen Nederland twee en een halve dag bekomen bij hun familie. Pas om 17 uur gisternamiddag moesten ze zich opnieuw melden in Tubeke om de match tegen Polen voor te bereiden. Eden Hazard werd afgezet in een sobere Opel, Michy Batshuayi was zijn vrolijke zelve en Adnan Januzaj kwam met de taxi.

Romelu Lukaku liet zich niet zien. De spits verdraaide zijn voet tegen Oranje en had vrijdag moeite met stappen. Zijn enkel was getoucheerd. De blessure werd onderzocht en net voor de training communiceerde de voetbalbond: Lukaku is out voor Polen.

“Romelu was diep ontgoocheld na Nederland”, verklaarde ploegmaat Timothy Castagne. “De nederlaag, die blessure… Hij had het even lastig om er doorheen te kijken. Dat Rom er niet bij zal zijn tegen Polen, heeft uiteraard een impact. Hij blijft een leider.”

Bondscoach Roberto Martinez speurt al naar een vervanger. Zonder diepe spits spelen lijkt geen optie meer, maar kiest hij nu voor de pure afwerker Batshuayi, de balvastere Charles De Ketelaere of de explosieve debutant Loïs Openda, die vrijdag nog geschorst was? De Ketelaere lijkt met zijn lengte en techniek een goeie kans te maken.

© BELGA

De vraag is of we na Polen nog kunnen rekenen op Lukaku. Castagne vervolgde: “Romelu zal de volgende weken gebruiken om zich optimaal klaar te stomen voor het volgende seizoen.” De kans lijkt dus klein dat Lukaku tijdens deze interlandperiode nog in actie komt. En dat terwijl België zaterdag nog in Wales aantreedt, om dan op 14 juni af te sluiten in Polen.

Toch blijft Big Rom voor­lopig bij de Duivels, waar de medische staf zijn revalidatie zal begeleiden. Hij verdeelt zijn tijd tussen het oefencomplex in Tubeke en het ziekenhuis van bondsdokter Geert Declercq in Antwerpen. Alles is beter dan nu direct op vakantie te gaan. De bond bekijkt zijn situatie dag per dag, maar Lukaku zal zelf ook geen risico’s willen nemen met het oog op een transfer. De goalgetter sluit een vertrek bij Chelsea – waar hij op de bank zit – niet uit. Onder meer zijn ex-club Inter lonkt.

Mertens bijft binnen

Voorts heeft Martinez geen grote blessurezorgen. Kevin De Bruyne tekende present op training en bij het trio Mertens-Onana-Saelemaekers dat in de fitnesszaal bleef, ging het louter om kleine pijntjes/ongemakken.

Tegen Polen zullen we dus wel zien wat de Duivels waard zijn zonder giganten Courtois en Lukaku.