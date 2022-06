Vijf militanten van Proud Boys beschuldigd van opruiing bij bestorming Capitool

Voormalig leider Henry Tarrio en vier andere leden van de Proud Boys zijn in beschuldiging gesteld voor ‘opruiende samenzwering’ bij de bestorming van het Capitool. — © Getty Images

Een sleutelfiguur van extreemrechts in de VS, Henry Tarrio, en vier andere leden van zijn Proud Boys-militie zijn maandag in staat van beschuldiging gesteld voor opruiende samenzwering bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.