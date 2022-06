Renovatie Brusselse tunnels uitgesteld

De renovatie van enkele Brusselse tunnels is op de lange baan geschoven. Dat melden De Tijd en L’Echo dinsdag.

Het onderhoud van de tunnels werd decennialang verwaarloosd, zo bleek toen in 2015 brokstukken naar beneden kwamen. De Brusselse regering kondigde een renovatieprogramma voor vijftien jaar aan.

De toen vooropgestelde termijnen blijken echter niet meer geldig. Met uitzondering van de Annie Cordytunnel hebben alle renovaties vertraging opgelopen, blijkt uit het investeringsprogramma van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). De coronacrisis heeft een rol gespeeld, maar ook de opmaak van een onafhankelijke audit om de uitgaven te beperken.

De werkzaamheden in de Belliard- en de Wettunnel waren bijvoorbeeld gepland voor 2021-2024 maar worden verschoven naar 2023-2026. De Rogiertunnel krijgt pas een opfrisbeurt in 2027-2028 in plaats van 2024-2025.