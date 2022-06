Eerste hulp bij je belastingaangifte: onze experts beantwoorden lezersvragen

Kan ik het studentenkot van mijn dochter inbrengen in de belastingen? Kan je het kadastraal inkomen van je woning laten verlagen? Wat als ik mijn tweede verblijf verhuur via AirBnb? Expert Pieter Debbaut, hoofdredacteur van ‘Belastinggids 2022’ van Uitgeverij Pelckmans en fiscaal expert bij hr-dienstengroep Liantis, beantwoordt samen met Ive Rosseel en Erik Van Laecke, adviseurs fiscaliteit bij het ACV, jullie prangende vragen over de belastingen.