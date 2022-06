“Australië telt duizenden maffiosi van Italiaanse ‘ndrangheta’”

Duizenden leden van de beruchte misdaadorganisatie ‘ndrangheta, die haar oorsprong vindt in de Italiaanse metropolitane stad Reggio Calabria, zijn actief in Australië. Dat zegt de Australische federale politie AFP, bij monde van assistent-commissaris Nigel Ryan.

Volgens Ryan wisten ‘ndrangheta-leden “onder de radar” te blijven door decennialang “bescheiden levens in bescheiden huizen te leiden”, terwijl ze illegitieme rijkdom witwasten via legitieme ondernemingen. Maar, zegt Ryan, “de ‘ndrangheta zijn niet enkel een Australisch probleem, ze zijn een wereldwijd probleem”. “Ze zijn verantwoordelijk voor (de handel van, red.) 70 tot 80 procent van de cocaïne ter wereld en ze overspoelen Australië met illegale drugs.”

“We denken dat er ongeveer 51 georganiseerde misdaadclans in Australië zijn, en tot nog toe hebben we van minstens veertien organisaties bevestigd dat ze ‘ndrangheta zijn, waarvan we denken dat ze duizenden leden in Australië hebben”, aldus nog Ryan. Hij zwoer “de kop en staart van georganiseerde misdaad af te snijden”.

De zogenaamde Operation Ironside maakt deel uit van de wereldwijde Operation Trojan Shield, die onder leiding van de Amerikaanse FBI in meer dan een dozijn landen wordt uitgevoerd. Een versleutelde berichtendienst genaamd AN0M werd ontwikkeld: misdadigers communiceerden met elkaar op een systeem beheerd door FBI-agenten.

Volgens de Australische federale politie zijn 383 vermoedelijke daders aangeklaagd voor 2.340 misdrijven in Australië. Exact 42 vermoedelijke daders, die omwille van Operation Ironside werden aangeklaagd, zijn al veroordeeld. Meer dan 6,3 ton illegale drugs en 147 wapens zijn in beslag genomen.