Barça-spits Ferran Jutglà in België om medische tests af te leggen bij Club Brugge

Ferran Jutglà, een 23-jarige polyvalente aanvaller van Barcelona B, is in het land om medische tests af te leggen bij Club Brugge. De onderhandelingen liepen al een tijdje en Jutglà nam anderhalve week geleden op Instagram afscheid van de Catalaanse supporters.

Jutglà was aan de slag bij Barcelona B, waar hij afgelopen seizoen 19 keer scoorde in de Spaanse derde klasse, maar is géén jeugdproduct van Barcelona. Hij maakte in de zomer van 2021 de overstap van stadsgenoot Espanyol, waar hij zijn hele jeugdopleiding kreeg. Zijn contract in Catalonië loopt eind volgende maand af, maar Barça had een optie om het te verlengen zodat Club Brugge een transfersom betaalt aan de noodlijdende Catalaanse topclub. (dvd, vdm)

