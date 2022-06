Groep mensen bekogelt brandweer tijdens blussen van brand in Vorst

In de Brusselse gemeente Vorst is afgelopen nacht een ploeg van de Brusselse brandweer bekogeld met stenen. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Gewonden vielen er weliswaar niet.

De brandweer was rond middernacht aanwezig in de Merodestraat in Vorst om daar een brand op de openbare weg te blussen, toen een groep mensen de brandweerlui begon te bekogelen met stenen. De projectielen sloegen in op het koetswerk van de brandweervoertuigen, en één steen ketste af op de helm van een brandweerman.

“Onze ploeg heeft zich onmiddellijk in veiligheid gebracht en er vielen geen gewonden”, zegt de brandweerwoordvoerder. “We zullen klacht neerleggen en we voorzien in de nodige ondersteuning voor onze mensen.”