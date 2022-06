Ex-minister en vrouw slachtoffer van brandstichting, dader krijgt 40 maanden cel: “Hier hadden doden kunnen vallen”

Voormalig justitieminister Tony Van Parys zijn voordeur in Wondelgem werd ’s nachts met één liter benzine overgoten en in brand gestoken. De politicus en zijn vrouw lagen te slapen, maar konden toch tijdig hun woning verlaten. De brandstichter kreeg dinsdag veertig maanden effectieve celstraf.

“Dit had een dodelijke afloop kunnen hebben, laat ons daar duidelijk over zijn”, klonk het vonnis van de rechter fors. “De beklaagde stichtte ’s nachts brand en de dynamiek van een brand kan nooit voorspeld worden. Dankzij de alertheid van de bewoner en wat toeval werd erger voorkomen.”

De beklaagde werd dinsdag veroordeeld tot veertig maanden celstraf voor de brandstichting bij Tony Van Parys. “Meneer, werd al meermaals veroordeeld en kampt met een psychische problematiek. Onze maatschappij moeten we beveiligen tegen zo’n persoon”, klonk het vonnis.

In mei 2019 was de voormalige justitieminister voor de CVP (vandaag CD&V) net geopereerd. Toen hij ’s nachts omstreeks 1 uur naar het toilet moest in zijn woning in Wondelgem, bemerkte hij plots rook op. De voordeur stond in lichterlaaie en Van Parys verwittigde onmiddellijk zijn vrouw, die sliep.

“Kleinkinderen blijven niet meer slapen”

Het koppel kon tijdig hun woning verlaten, maar moest toch naar het ziekenhuis overgebracht worden omdat ze bevangen raakten door de hevige co-ontwikkeling. Na de feiten worstelden zowel Van Parys als zijn vrouw met posttraumatische stressstoornissen en slaapproblemen.

“Het leven van mijn vrouw en ik is verwoest”, getuigde de ex-justitieminister emotioneel over de feiten. “We leefden toen continu in angst. De kleinkinderen blijven ook niet meer slapen. Die woning was ons veilige nest en dat moesten we ontvluchten. Dertig jaar aan herinneringen in één klap weg.”

Snel nadat de brand was gedoofd, bleek dat de brand was aangestoken. Op de deur werd 1 liter benzine uitgegoten vanuit een petfles. “Later verklaarde de branddeskundige aan mij: als je vijftien minuten later wakker was geworden, waren jullie nu dood”, getuigde Van Parys.

3.500 euro schadevergoeding

Het onderzoek naar de brand zat lange tijd muurvast, maar uiteindelijk konden toch twee verdachten worden opgepakt. De dag na de feiten waren zij in hun Audi voorbij de woning van Van Parys gereden. De passagier stapte toen uit om een foto van de uitgebrande deur te maken.

Deze eerste beklaagde ontkende tijdens de behandeling van de rechtszaak alle betrokkenheid en vroeg de volmondig vrijspraak. “Maar in zijn woning werd door de speurders de bewuste petfles met benzine aangetroffen”, pleitten advocaten Kristiaan Vandenbussche en Hannah Laureyns.

De rechter volgde hun pleidooi en veroordeelde de beklaagde naast de celstraf ook tot het betalen van bijna 3.500 euro, vermeerderd met interesten, schadevergoeding aan het koppel. Een tweede beklaagde, de man die met de Audi reed, werd vrijgesproken voor zijn vermeende betrokkenheid.

