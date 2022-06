Minister van Onderwijs Ben Weyts ontkent gebrek aan urgentie over lerarentekort: “Stap voor stap”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ontkent met klem dat er bij de Vlaamse regering geen urgentie zou zijn over het lerarentekort. Dat zei hij dinsdag in De Ochtend (Radio 1) in een reactie op de uitval van de toplui van het onderwijs in een opiniebijdrage. “Drie jaar geleden was er nul jaar anciënniteit voor nul vakken, vandaag is er tien jaar anciënniteit voor 20 knelpuntvakken en twee ambten”, aldus de minister.