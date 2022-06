Robbe Quirynen (ex-Antwerp) is eerste zomertransfer voor Beerschot: verdediger tekent voor twee jaar

Na het vertrek van Tom Pietermaat en de contractverlenging van Ryan Sanusi is er deze week nog meer transferactiviteit op het Kiel. Met Robbe Quirynen werd dinsdagochtend de eerste zomertransfer aangekondigd. De 20-jarige rechtervleugelverdediger komt over van reeksgenoot Deinze, waar hij einde contract is. Quirynen zette zijn kribbel onder een tweejarig contract met optie op twee extra seizoenen.

Quirynen is een jeugdproduct van stadsgenoot Antwerp, maar brak op de Bosuil niet door. Hij kwam in totaal acht keer uit voor de Great Old. Vorig seizoen werd de Mallenaar uitgeleend aan Moeskroen, tijdens de wintermercato nam Deinze hem definitief over. Op een wedstrijd waarin hij niet speelgerechtigd was na, speelde hij alles. In de laatste wedstrijd van het seizoen scoorde hij zijn eerste doelpunt als profvoetballer.

“Robbe past goed bij de speelstijl van onze nieuwe coach”, zegt Sander Van Praet, technisch manager van De Mannekes, op de clubwebsite. “Hij is een speler met een groot loopvermogen. Dat koppelt hij aan een goede werkethiek. Ook zijn snelheid is een grote troef. We zijn er ook van overtuigd dat Robbe nog heel wat potentieel heeft en bij ons nog stappen kan zetten.”

Quirynen: “Stap vooruit”

“Ik had vanaf het eerste gesprek meteen een goed gevoel bij Beerschot”, vertelt Robbe Quirynen, ook op de webstek van het Stamnummer 13. “Het is voor mij een goeie stap vooruit, van Deinze naar een traditieclub als Beerschot. Met elk gesprek dat ik had, werd ik enthousiaster. Nu is het aan mij om te tonen dat ik hier thuishoor. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik nog beter kan dan bij Deinze vorig seizoen. Ik voel hier bij Beerschot ook het vertrouwen vanuit de club, dat ze mij een contract geven voor twee jaar, met nog een extra optie voor twee jaar toont dat ook.”

De voorbije dagen viel er wel meer transfernieuws te rapen op het Kiel. Zo tekende aanvoerder Ryan Sanusi een nieuw contract tot 2025. Pierre Bourdin en Tom Pietermaat gaven aan Beerschot te zullen verlaten door middel van de inmiddels beruchte degradatieclausule.

