Syriëstrijdster trekt naar Hof van Cassatie omdat ze ‘geen eerlijk proces heeft gekregen’

De jihadiste werd door de correctionele rechtbank van Mechelen in december 2020 veroordeeld tot vijf jaar cel. De vrouw tekende beroep aan, maar werd ook door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering.

In 2015 reisde de toen 19-jarige Hafsa Sliti uit Brussel haar vader achterna, die IS-strijder was. Ook Sliti sloot zich in Syrië aan bij de terreurgroep. In de jaren daarna kreeg Sliti twee kinderen, van verschillende IS-strijders.

In februari 2018 kwam de vrouw terecht in gevangeniskamp Al-Roj. Daardoor kon ze zowel in Mechelen als in Antwerpen niet aanwezig zijn op haar proces. Volgens de verdediging werden mede daardoor haar rechten geschonden. De zaak kwam dinsdag voor het Hof van Cassatie, dat moet oordelen of er inderdaad procedurefouten zijn gebeurd.

Geen grondslag

Volgens de advocaat-generaal zijn de aangebrachte middelen van de advocaten van Hafsa Sliti niet ontvankelijk of missen ze feitelijke grondslag. De magistraat adviseerde dan ook om de voorziening in Cassatie te verwerpen. De verdediging vroeg en kreeg een kort uitstel om schriftelijk te reageren op de vordering van het openbaar ministerie.

De zaak wordt volgende week voortgezet. Sliti verblijft momenteel in de gevangenis van Hasselt.