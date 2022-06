Drie Amerikaanse politieagenten op non-actief gezet omdat ze dakloze man lieten verdrinken: “Ik spring niet in het water voor jou”

De dakloze man, Sean Bickings (34), verdronk op 28 mei in een meertje in Tempe Town, een voorstad van Phoenix. De agenten waren ter plaatse gekomen na klacht over een ruzie tussen Bickings en een andere dakloze, maar eenmaal ter plaatse bleek er weinig aan de hand.

Tijdens een daaropvolgende discussie met de agenten klom Bickings over een hek en sprong hij het water in. Dat blijkt uit recent opgedoken beelden van de bodycams van de agenten. De agenten reageerden echter niet, en vroegen zich al lachend af “hoe ver hij zou raken”. Er volgde ook geen reactie toen de man in de problemen kwam en meermaals riep “Help, ik ga verdrinken!”, of toen de andere dakloze man schreeuwde “Hij verdrinkt voor jullie ogen en jullie helpen niet!”. De agenten zeiden enkel sarcastisch “Niet waar” en “Ik ga niet in het water springen voor jou”.

Het lichaam van Bickings werd uren later uit het water gehaald. Er is een onderzoek geopend door het Arizona Department of Public Safety, de agenten zijn in afwachting van de resultaten van dat onderzoek op non-actief gezet.