Tekort aan sla, dus gebruikt Australische fastfoodketen kool als vervanging

De prijs voor sla in Australië is torenhoog. — © AFP

De fastfoodketen KFC gaat in haar Australische vestigingen kool gebruiken in haar hamburgers, nu het land kampt met een gebrek aan sla.

Overstromingen vernietigden grote delen van de Australische landbouw, met name in New South Wales en Queensland. De prijzen voor fruit en groenten in het land zijn dezer dagen dan ook torenhoog. KFC ziet zich naar eigen zeggen dan ook genoodzaakt om over te schakelen op kool.

Eerder dit jaar moest KFC in Australië haar menu al eens aanpassen, toen door een tekort aan kippenvlees.