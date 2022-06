“Ik heb niemand vermoord”: proces over moord op Peter R. de Vries van start gegaan in Amsterdam

In Amsterdam is dinsdagochtend de inhoudelijke behandeling van het proces tegen de Poolse Kamil E. (36) uit Maurik en Delano G. (22) uit Rotterdam van start gegaan. Zij worden verdacht van de moord op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Bij aanvang van de zitting waarschuwde de voorzitter dat het proces schokkend kan zijn voor de nabestaanden. De kinderen, ex-echtgenote en partner van De Vries wonen het proces bij. G. gaf al aan niet op de beschuldigingen te willen reageren. “Nee, ik wil niks zeggen, meneer”, zei hij tegen de rechter. E. ontkende op zijn beurt dat hij schuld heeft aan de moord. “Ik heb niemand vermoord. Ik was alleen maar de chauffeur”, stelde hij.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, na een optreden in het programma RTL Boulevard. Negen dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen. Nog geen uur na de aanslag reed de politie de twee verdachten klem bij op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam. In de auto werd onder meer het moordwapen - een omgebouwd alarmpistool - gevonden en een patroonhouder met daarop DNA van Rotterdammer G., de vermoedelijke schutter.

Een motief voor de moord is nog niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat de moord verband zou houden met de rol van De Vries in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi. De Vries was adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Sinds in 2018 bekend werd dat B. zich gemeld had als kroongetuige, werd zijn broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd ook zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.

Dinsdag komen nabestaanden van De Vries aan het woord en komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen. Op 15 juni staan onder meer de pleidooien van de advocaten van de verdachten gepland.